Голосование на муниципальных выборах: Как оно проходит в Баку? – ФОТО

В Азербайджане началось голосование на муниципальных выборах.

С 8:00 граждане страны приходят на избирательные участки, чтобы проголосовать за своего кандидата.

Представляем вашему вниманию фотографиии с нескольких избирательных участков Хазарского и Низаминского районов, в частности, 17-го избирательного участка по 12-му избирательному округу в поселке Бузовна, 20-го участка по 14-му округу поселка Тюркан (Хазарский район), 20,21,22 избирательных участков по 24-му 1-му округу (Низаминский район).

В выборах участвуют 16 092 кандидата. Всего по республике будет избран 8071 член 685 муниципалитетов.

Голосование проводится на 5846 избирательных участках по 118 избирательным округам. Из действующих в Азербайджане 125 округов 7 расположены на освобожденных от оккупации территориях и не участвуют в процессе. Помимо этих избирательных округов вынужденные переселенцы имеются также в 4 округах. В общей сложности около 400 тысяч избирателей - вынужденных переселенцев не участвуют в голосовании на муниципальных выборах.

На избирательных участках, оснащенных всем необходимым оборудованием для свободного голосования избирателей, роздан 6 052 721 избирательный бюллетень. Число избирателей, имеющих право голоса на муниципальных выборах, составляет 5 961 987 человек. Число местных наблюдателей, зарегистрированных для наблюдения за муниципальными выборами, - 70 625 человек.

Помимо всех других средств для обеспечения прозрачности в ходе голосования на 1000 избирательных участках также установлены веб-камеры. Список избирательных участков с веб-камерами опубликован в СМИ и размещен на сайте ЦИК.

Голосование завершится в 19:00.