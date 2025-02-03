TƏBİB обнародовал данные о здоровье раненых в Агджабеди

Пострадавшие при взрыве ручной гранаты в Агджабеди 31 января продолжают получать лечение в хирургическом отделении Агджабединской районной центральной больницы.

Как сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) в ответ на запрос Report, на данный момент состояние раненых оценивается как стабильное, передает 1news.az.

Напомним, что в результате происшествия погибли пять человек, включая троих детей, и еще двое получили ранения.

По факту инцидента проводится расследование.