Угнанный в Наримановском районе Ford найден в поселке Сарай

В полицию поступило сообщение об угоне автомобиля марки Ford на территории Наримановского района.

В результате оперативных мероприятий сотрудники 18-го отделения полиции задержали 30-летнего Я.Аббасова вместе с угнанным транспортным средством в поселке Сарай, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Кроме того, в Абшеронском районе был установлен и задержан 21-летний Я.Гусейн, подозреваемый в краже государственных номерных знаков с автомобиля Mercedes.

По обоим фактам ведется расследование.