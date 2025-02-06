Будет создан дом-музей Национального героя Хокумы Алиевой

Предметы, связанные с трудовой деятельностью Хокумы, были переданы в Национальный музей истории Азербайджана. Другие личные вещи будут выставлены в музее, который мы организуем в нашем доме.

Об этом в беседе с teleqraf.com сказал отец Национального героя Джалил Алиев.

Он также отметил, что руководство AZAL и коллеги Хокумы регулярно интересуются делами их семьи и оказывают поддержку.

"Я благодарен и им, и своему народу. Коллеги дочери, родственники, множество незнакомых людей приезжают из разных мест, чтобы выразить соболезнования. Мне тяжело смириться с потерей дочери. Не знаю, как прошли эти 40 дней, потому что я больше не живу, я умер", - добавил Хокумы.

Он также выразил надежду, что виновные в авиакатастрофе понесут самое суровое наказание.