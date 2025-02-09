Установлены личности погибшего и пострадавших в ДТП в Геранбое - ОБНОВЛЕНО
Установлены личности погибшего и пострадавших в результате аварии в Гёранбойском районе.
Как сообщает Unikal, 9 февраля на участке автодороги Гёранбой-Агджакенд, проходящем по территории села Зейвя, автомобиль ВАЗ-2107, за рулем которого находился житель села Сефикюрд Мухаммед Байрамов (2003 г.р.), столкнулся с пикапом, которым управлял Вахид Гусейнзаде (1995 г.р.).
В результате ДТП Мухаммед Байрамов погиб. Пассажиры его машины - жители села Сефикюрд Мехман Аллахвердиев (2001 г.р.), Угур Бабаев (2001 г.р.) и Мефтун Аллахъяров (2001 г.р.) - с травмами различной степени тяжести были доставлены в Гёранбойскую центральную районную больницу (ЦРБ).
Кроме этого, в ЦРБ с различными телесными повреждениями были госпитализированы водитель и пассажиры пикапа - временно проживающий в поселке Ашагы Агджакенд Самир Гаджибабаев (1980 г.р.) и временно проживающая в селе Гарачинар Замина Гасымова (1971 г.р.).
19:55
В Геранбойском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.
Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел на дороге в селе Зейвя. В результате столкновения автомобилей «ВАЗ-2107» и пикапа один человек погиб, еще шестеро получили травмы.
Пострадавшие доставлены в Геранбойскую районную центральную больницу.
По факту ведется расследование.