Состоялось очередное слушание по делу лиц армянского происхождения, обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана - ФОТО

В Бакинском военном суде, расположенном в Бакинском судебном комплексе, под председательством судьи Зейнала Агаева, в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья Гюнель Самедова), состоялось очередное судебное заседание по делу, связанному с преступлениями против мира и человечности, военными преступлениями, включая ведение агрессивной войны, геноцид, принудительное переселение населения, преследование, применение пыток, военный грабеж и другие незаконные деяния в отношении Азербайджана и азербайджанского народа, совершенными гражданами Армении Араиком Арутюняном, Аркадием Гукасяном, Бако Саакяном, Давид Ишханяном, Давидом Бабаяном, Левой Мнацаканяном и другими.

Как сообщает Report, каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиками на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие потерпевшие, их правопреемники и представители, прокуроры, защищающие государственное обвинение, а также руководитель Аппарата Кабинета министров Руфат Мамедов – в качестве потерпевшего от имени Азербайджанского государства.

Судебный процесс был продолжен объявлением прокурорами, защищающими государственное обвинение, резолютивной части обвинительного акта.

В ходе судебного заседания были оглашены эпизоды обвинительного акта, касающиеся фактов уничтожения населения Азербайджана и террора в ходе агрессивной войны, развязанной преступным сообществом, созданным под руководством Кочаряна Роберта Седраки, Саргсяна Сержа Азати, Манукяна Вазгена Микаэле, Саркисяна Вазгена Завени, Бабаяна Самвела Андраники, Баласаняна Виталия Микаэли, Балаяна Зория Хайки, Оганяна Сейрана Мушеги, Гарамяна Аршавира Суреновича, Мелконяна Монте Чарльза и других под руководством, на основании устных и письменных поручений, указаний и инструкций высокопоставленных лиц армянского государства, его структурных подразделений, при материальной, технической поддержке, поддержке личным составом управлений в централизованном порядке, непосредственном участии, а также под строгим контролем, вооруженными силами и незаконными вооруженными формированиями Армении на территории Азербайджана вопреки нормам внутреннего и международного права в целях военной агрессии против Азербайджана.