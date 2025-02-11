 Состоялось очередное слушание по делу лиц армянского происхождения, обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Состоялось очередное слушание по делу лиц армянского происхождения, обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана - ФОТО

First News Media23:00 - Сегодня
Состоялось очередное слушание по делу лиц армянского происхождения, обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана - ФОТО

В Бакинском военном суде, расположенном в Бакинском судебном комплексе, под председательством судьи Зейнала Агаева, в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья Гюнель Самедова), состоялось очередное судебное заседание по делу, связанному с преступлениями против мира и человечности, военными преступлениями, включая ведение агрессивной войны, геноцид, принудительное переселение населения, преследование, применение пыток, военный грабеж и другие незаконные деяния в отношении Азербайджана и азербайджанского народа, совершенными гражданами Армении Араиком Арутюняном, Аркадием Гукасяном, Бако Саакяном, Давид Ишханяном, Давидом Бабаяном, Левой Мнацаканяном и другими.

Как сообщает Report, каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиками на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие потерпевшие, их правопреемники и представители, прокуроры, защищающие государственное обвинение, а также руководитель Аппарата Кабинета министров Руфат Мамедов – в качестве потерпевшего от имени Азербайджанского государства.

Судебный процесс был продолжен объявлением прокурорами, защищающими государственное обвинение, резолютивной части обвинительного акта.

В ходе судебного заседания были оглашены эпизоды обвинительного акта, касающиеся фактов уничтожения населения Азербайджана и террора в ходе агрессивной войны, развязанной преступным сообществом, созданным под руководством Кочаряна Роберта Седраки, Саргсяна Сержа Азати, Манукяна Вазгена Микаэле, Саркисяна Вазгена Завени, Бабаяна Самвела Андраники, Баласаняна Виталия Микаэли, Балаяна Зория Хайки, Оганяна Сейрана Мушеги, Гарамяна Аршавира Суреновича, Мелконяна Монте Чарльза и других под руководством, на основании устных и письменных поручений, указаний и инструкций высокопоставленных лиц армянского государства, его структурных подразделений, при материальной, технической поддержке, поддержке личным составом управлений в централизованном порядке, непосредственном участии, а также под строгим контролем, вооруженными силами и незаконными вооруженными формированиями Армении на территории Азербайджана вопреки нормам внутреннего и международного права в целях военной агрессии против Азербайджана.

Поделиться:
238

Актуально

Общество

Состоялось очередное слушание по делу лиц армянского происхождения, обвиняемых в ...

Общество

В результате террористических преступлений, совершенных Арменией против ...

Политика

Хикмет Гаджиев: В Азербайджане больше нет места деятельности USAID!

Политика

Президент Сомали вылетел с визитом в Азербайджан

Общество

В результате террористических преступлений, совершенных Арменией против Азербайджана, преднамеренно убито 449 человек

Оглашена часть террористических преступлений, совершенных Арменией против населения Азербайджана

Состоялось очередное слушание по делу лиц армянского происхождения, обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана - ФОТО

Очередное заседание Координационного штаба состоялось в городе Ханкенди - ФОТО

Выбор редактора

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Новости для вас

Надбавки за январь будут выплачены вместе с февральской пенсией

«Мишки-наркотики» для школьников? МВД прокомментировало 1news.az слухи в родительских чатах

Азербайджанские пограничники зафиксировали передвижения наблюдателей ЕС на границе с Лачином и Зангиланом - ВИДЕО - ФОТО

Минтруда обнародовало число лиц, чьи пенсии будут проиндексированы

Последние новости

Белый дом подтвердил визит спецпредставителя Трампа в Москву

Сегодня, 23:46

В результате террористических преступлений, совершенных Арменией против Азербайджана, преднамеренно убито 449 человек

Сегодня, 23:40

Оглашена часть террористических преступлений, совершенных Арменией против населения Азербайджана

Сегодня, 23:20

Состоялось очередное слушание по делу лиц армянского происхождения, обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана - ФОТО

Сегодня, 23:00

Рейтинг Байдена оказался самым низким среди ныне живущих экс-президентов США

Сегодня, 22:40

Премьер-лига:«Карабах» разгромил «Сабаил»

Сегодня, 22:20

Стал известен первый финалист чемпионата Азербайджана по шахматам - ФОТО

Сегодня, 22:00

Один из штатов США возобновил смертные казни

Сегодня, 21:40

Алмейда покинул «Карабах»

Сегодня, 21:20

Лидер хуситов пригрозил атаковать Израиль

Сегодня, 21:00

The Guardian: Зеленский предложил России прямой обмен территориями

Сегодня, 20:40

Хикмет Гаджиев: В Азербайджане больше нет места деятельности USAID!

Сегодня, 20:20

Азербайджанские военнослужащие полностью контролируют передвижения наблюдателей ЕС в Армении на границе с Зангиланом - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 20:00

Очередное заседание Координационного штаба состоялось в городе Ханкенди - ФОТО

Сегодня, 19:45

Вот уже 32 года учитель из Имишлинского района добирается на занятия на лодке — ФОТО

Сегодня, 19:30

В колбасе от местного производителя нашли свинину, не указанную на этикетке - ФОТО

Сегодня, 19:15

Президент Сомали прибыл с официальным визитом в Азербайджан - ФОТО

Сегодня, 19:00

Макрон на саммите в Париже не пожал руку премьеру Индии

Сегодня, 18:45

В Азербайджане арестована группа лиц, которая организовывала азартные игры в соцсетях - ВИДЕО

Сегодня, 18:30

Хикмет Гаджиев поделился публикацией из города Шуша - ВИДЕО

Сегодня, 18:20
Все новости
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Минуло 40 дней с момента трагического крушения вблизи Актау пассажирского самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный. Авиакатастрофа унесла жизни 38 человек, средиСегодня, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31