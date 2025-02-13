«Спутник-Азербайджан»: Баку устраняет асимметрию

Азербайджан решил внести определенные корректировки в фактическую деятельность в нашей стране представительств и филиалов зарубежных СМИ с целью устранения сложившегося диспаритета.

Эта информация поступила в редакцию Caliber.az из достоверных источников.

Корректировки коснутся, в частности, издания «Спутник-Азербайджан», функционирующего в стране в качестве филиала МИА «Россия сегодня», а также «Би-Би-Си» (BBC News Azərbaycanca).

Так, с целью устранения сложившегося диспаритета в представительстве азербайджанских и российских государственных информационных агентств в России и Азербайджане соответственно, в нашей стране будет работать столько же корреспондентов МИА «Россия сегодня», сколько в России работает корреспондентов «Азертадж». В данный момент речь идет об одной штатной единице.

Отметим, что в работе бакинского филиала «Россия сегодня» задействованы порядка 40 человек. Сам филиал, как ожидается, будет ликвидирован – «Россия сегодня» продолжит работать в Азербайджане с одним корреспондентом, деятельность которого будет регулироваться в соответствии с законодательством АР и соглашением между правительствами РФ и АР от 9 января 2001 года о статусе корреспондентов СМИ.

Источник: Caliber.az