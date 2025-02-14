Центральная избирательная комиссия обнародовала итоги муниципальных выборов - ОБНОВЛЕНО

14 февраля состоялось заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) под председательством Мазахира Панахова.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на заседании с участием представителей СМИ и других заинтересованных субъектов были рассмотрены итоги муниципальных выборов, состоявшихся 29 января 2025 года.

В первую очередь речь шла о подготовке выборов на высоком уровне, проделанной работе с целью свободного, справедливого и прозрачного проведения выборов, реализованных крупномасштабных проектах. Было доведено до внимания, что в течение всей избирательной кампании основные этапы процессов и другие необходимые мероприятия проводились в соответствии с требованиями законодательства, своевременно и качественно.

Сообщалось, что в прошлом году в ходе двух важных выборов, прошедших в стране, был реализован ряд просветительских проектов, но в силу своей специфики, многочисленные просветительские проекты были реализованы в разных направлениях для избирательных субъектов разного статуса в соответствии с программой ЦИК, в тесном сотрудничестве с соответствующими учреждениями.

Также было отмечено, что муниципальные выборы прошли в 118 из 125 избирательных округов, на 5846 избирательных участках. На выборах, охватывающих 685 муниципалитетов страны, за места в 8071 муниципалитете боролись 16 092 кандидата. ЦИК высоко оценила особую активность политических партий на предстоящих муниципальных выборах и участие 23 политических партий со своими кандидатами в выборах как показатель широкого общественно-политического интереса к муниципальным выборам. В отношении партийной принадлежности было указано, что среди тех, чьи имена были включены в избирательные бюллетени, были кандидаты от 24 политических партий.

Также было отмечено, что в ходе предвыборной кампании для всех кандидатов были созданы равные условия и одинаковые возможности. Исходя из требований Избирательного кодекса, всего кандидатам было выделено 5912 мест, из них 3730 открытых и 2182 закрытых. В период кампании, наряду с другими местами для размещения плакатов и другой печатной продукции, в распоряжении субъектов кампании находились более десяти тысяч установленных для этой цели специальных информационных стендов. В ЦИК были представлены цены, предложенные кандидатам 20 медиаструктурами, предоставившими платное эфирное время в целях предвыборной агитации, эта информация была размещена на сайте комиссии для ознакомления кандидатов, а также постоянно находился под контролем принцип равенства условий для всех кандидатов. Субъекты агитационной кампании эффективно использовали созданные для них равные условия и возможности и проводили свои предвыборные кампании. В целом предвыборная кампания прошла в спокойной обстановке, цивилизованно и отвечающей современным требованиям.

Особо было подчеркнуто, что из 70 625 аккредитованных наблюдателей на муниципальных выборах 26 260 представляли 24 политические партии, что является еще одним показателем высокой заинтересованности политических партий в выборах.

Говоря об обеспечении прозрачности выборов, с удовлетворением было отмечено, что на муниципальных выборах с использованием веб-камер с максимальной четкостью изображения, которые были установлены на 1000 избирательных участках в 118 избирательных округах и соответствуют современным стандартам, граждане имели возможность непрерывно наблюдать в прямом эфире в день выборов за всеми процессами на избирательном участке - голосование, подсчет голосов и определение результатов, посетив официальный сайт Центральной избирательной комиссии как внутри страны, так и за ее пределами.

В ходе обсуждений было упомянуто о деятельности представителей СМИ на выборах и отмечено, что как наблюдателям, так и представителям СМИ были созданы все возможности для беспрепятственного осуществления своей деятельности во время подготовки к выборам, в день голосования и после него. Представители действующих в республике местных субъектов СМИ свободно освещали выборы от начала и до конца избирательного марафона без какой-либо дополнительной регистрации и документов.

На заседании ЦИК также были затронуты процессы дня выборов и отмечено, что в этот день избиратели беспрепятственно пришли на избирательные участки и проголосовали. В целом в голосовании приняли участие 31,42 процента избирателей. В соответствии с требованиями избирательного законодательства общественность информировалась о явке избирателей 5 раз в день. По окончании голосования в день выборов подсчет голосов проводился непрерывно. После этого протокольные данные избирательных участков были получены непосредственно в режиме онлайн и размещены на сайте комиссии. Таким образом, уже через несколько часов после окончания голосования на основании данных, охватывающих 96,35 процента муниципалитетов, до сведения общественности были доведены предварительные результаты, что имеет исключительное значение в плане обеспечения прозрачности выборов. Процесс непосредственного получения информации о результатах голосования с избирательных участков продолжался беспрерывно, и за короткий период времени полные предварительные результаты по всем избирательным участкам были обнародованы путем их размещения на сайте ЦИК. Итоговые протоколы и иные избирательные документы об итогах голосования доставлялись из участковых избирательных комиссий в окружные избирательные комиссии, а оттуда в ЦИК в сроки и в порядке, определенные законодательством.

На заседании также было отмечено, что в день голосования в ЦИК или нижестоящие избирательные комиссии не поступало жалоб или обращений о каких-либо нарушениях. В тот же день были незамедлительно обработаны и приняты надлежащие меры по 338 запросам и обращениям информационного характера, поступившим на номер «115» и электронные «горячие линии» ЦИК. После дня выборов до подведения итогов муниципальных выборов, в целях более эффективного обеспечения избирательных прав граждан, поступившие в ЦИК обращения и информация из различных источников были тщательно, объективно и прозрачно изучены с непосредственным участием заявителей и заинтересованных субъектов, оперативно вынесены на заседание, открыто обсуждены, после чего были приняты обоснованные решения. Для обеспечения прозрачности в более широком масштабе информация, отражающая ход процесса изучения и рассмотрения поступивших обращений, была размещена на сайте ЦИК и представлена заинтересованным сторонам и широкой общественности.

Было также отмечено, что по результатам голосования протоколы окружных избирательных комиссий и прилагаемые к ним документы были полностью, объективно и всесторонне проверены ЦИК. Тем не менее, в день голосования информация, поступившая из различных источников, в том числе на цифровых платформах, была широко и тщательно изучена с использованием различных альтернативных ресурсов, а также записей с веб-камер, установленных на избирательных участках. В результате расследования, проведенного комиссией, были выявлены нарушения на избирательном участке номер 9 Ясамальского первого избирательного округа номер 15, на избирательном участке номер 8 Ясамальского третьего избирательного округа номер 17, на избирательном участке номер 29 Насими – Сабаильского избирательного округа номер 23, на избирательном участке номер 62 Лерик – Астаринского избирательного округа номер 80, на избирательном участке номер 11 Имишлинского избирательного округа номер 81, на избирательном участке номер 30 Агджабединского избирательного округа номер 86, а также в Шурюкском муниципалитете Лянкяранского сельского избирательного округа номер 78 и Падарского муниципалитета Огуз – Габала-Шекинсого избирательного округа номер 117, было решено признать недействительными результаты голосования по указанным избирательным участкам и выборы по указанным муниципалитетам.

Из-за допущенных нарушений в подготовке, проведении и определении результатов выборов были распущены участковые избирательные комиссии на избирательном участке номер 9 Ясамальского первого избирательного округа номер 15, на избирательном участке номер 8 Ясамальского третьего избирательного округа номер 17, на избирательных участках номер 29 и номер 30 Насими – Сабаильского избирательного округа номер 23, на избирательном участке номер 62 Лерик-Астаринского избирательного округа номер 80, на избирательных участках номер 11, номер 42, номер 43, номер 44, номер 46 Имишлинского избирательного округа и избирательного участка номер 30 Агджабединского избирательного округа номер 86.

На заседании также было отмечено, что в результате предыдущих расследований соответствующими решениями ЦИК были признаны недействительными итоги голосования по 6 избирательным участкам и выборы в 1 муниципалитет. Один муниципалитет не был сформирован в полном составе, поскольку один из избранных по предварительным результатам голосования членов муниципалитета впоследствии скончался.

Таким образом, на муниципальных выборах, проведенных в соответствии с Конституцией Азербайджанской Республики, Избирательным кодексом и другими законодательными актами, согласно единогласно принятому ЦИК решению, с учетом признания недействительными результатов голосования по 27 избирательным участкам и выборов по 3 муниципалитетам, было избрано 8039 членов муниципалитетов, 1 муниципалитет был сформирован не полностью, а 681 муниципалитет сформирован в полном составе.

В конце заседания был составлен итоговый протокол ЦИК по общим итогам муниципальных выборов, который был подписан и утвержден всеми членами комиссии.

17:12

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила итоги муниципальных выборов в Азербайджане.

681 муниципалитет сформирован в полном составе, один - в неполном.

Напомним, в муниципальных выборах 29 января участвовали 16 092 кандидата, претендовавшие на 8 071 мандат в 685 муниципалитетах.

Голосование проходило в 118 избирательных округах, где действовали 5 846 участков. Правом голоса воспользовались 1 млн 874 тыс. 810 избирателей, а явка составила 31,45%.