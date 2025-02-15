Азербайджанский атлет завоевал золото на международном турнире

Азербайджанский легкоатлет Рустам Мамедов стал победителем международного турнира в Белграде, завоевав золотую медаль в тройном прыжке.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Федерации атлетики Азербайджана, спортсмен показал результат 16,3 метра, опередив всех соперников. В соревнованиях приняли участие 12 атлетов из 9 стран.

Отметим, что ранее другой азербайджанский прыгун Назим Бабаев стал чемпионом Балканского чемпионата в помещении в 2020 году.

На этом турнире Азербайджан представляют шесть спортсменов.