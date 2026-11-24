Два азербайджанских боксера завоевали золотые медали на чемпионате Европы U-23, проходящем в хорватском городе Пореч.

Вслед за Билалхабаши Назаровым (50 кг) чемпионом Европы стал и Ниджат Алырзаев (70 кг).

В финале Назаров одержал победу над турецким боксером Тевфиком Аккашем со счетом 5:0 (29:28, 29:27, 30:25, 30:27, 29:26). Алырзаев в решающем поединке оказался сильнее грузинского спортсмена Звиада Тчотчуа, победив со счетом 5:0 (30:27 во всех пяти судейских записках).

Таким образом, сборная Азербайджана завершила чемпионат с четырьмя медалями. Назаров и Алырзаев завоевали золото, а Зидан Гунбатов (55 кг) и Магомедали Ашыралиев (60 кг) стали бронзовыми призерами.

Отметим, что в соревнованиях приняли участие 276 спортсменов из 39 стран. Назаров стал двукратным чемпионом Европы среди молодежи и в третий раз подряд завоевал титул сильнейшего на континенте. В 2024 году он также выиграл чемпионат в Порече, а в 2025-м — в чешской Остраве.