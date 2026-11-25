Испанский тренер Хосеп Гвардиола высказался о ситуации вокруг Криштиану Роналду в сборной Португалии, призвав Федерацию футбола Португалии и самого нападающего урегулировать разногласия ради достойного прощания игрока с национальной командой.

«Федерация футбола Португалии должна обеспечить достойное завершение карьеры Криштиану Роналду. Обе стороны должны приложить усилия, чтобы гарантировать подобающее прощание. Криштиану не должен уходить из сборной Португалии таким образом — они не могут просто так его отпустить. Он был невероятно важной фигурой не только для себя и Португалии, но и для будущих поколений португальских футболистов. Они должны понять, что Роналду заслуживает уйти на своих условиях. Есть исключительные игроки, и Криштиану — один из них, поэтому эту ситуацию необходимо исправить. Исправят они её или нет — не моё дело, но они абсолютно точно должны это сделать.

То, чего он добился в мире футбола, заслуживает другого финала. Должен быть праздник, на котором он почувствует любовь соотечественников, а он, в свою очередь, тоже должен проявить инициативу и сказать: «Давайте перевернём страницу прошлого». Нельзя судить о целой карьере по одному-двум месяцам или из-за разногласий либо недопонимания с одним-двумя людьми. Есть карьеры, наполненные достижениями, которые заслуживают того, чтобы их берегли и защищали.

Великие игроки, те, кто действительно был на вершине своей игры, заслуживают уйти через парадную дверь. Во-первых, потому что они заработали это всем тем, что отдали спорту, — сам футбол обязан им этим признанием. А во-вторых, ради детей, делающих первые шаги на поле, которые смогут сказать: «Я хочу завершить карьеру, как Ромарио, Криштиану Роналду, Лионель Месси, Паоло Мальдини или любой другой из великих игроков в истории». Именно так всё и должно быть», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в социальной сети X со ссылкой на RomárioTV.

Источник: Чемпионат