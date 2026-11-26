Сегодня состоятся матчи V тура общего этапа Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает 1news.az, всего будет сыграно 18 встреч.

Среди самых ожидаемых игр дня — «Олимпиакос» примет «Милан», «Ювентус» сыграет дома с «Омонией», а «Кристал Пэлас» встретится с «Реалом Сосьедад».

Кроме того, турецкий «Бешикташ» на своем поле примет «Хапоэль» (Израиль).

Лига Европы УЕФА

Общий этап

26 ноября

V тур

21:45. «Олимпиакос» (Греция) — «Милан» (Италия)

21:45. «Марсель» (Франция) — «Левски» (Болгария)

21:45. «Виктория» (Чехия) — «Бенфика» (Португалия)

21:45. «Юнион» (Бельгия) — «Лех» (Польша)

21:45. «Динамо» (Хорватия) — «Байер 04» (Германия)

21:45. «Зальцбург» (Австрия) — «Арарат» (Армения)

21:45. «Сельта» (Испания) — «Борнмут» (Англия)

21:45. «Бешикташ» (Турция) — «Хапоэль» (Израиль)

00:00. «Ювентус» (Италия) — «Омония» (Кипр)

00:00. «Лион» (Франция) — «Лиллестрём» (Норвегия)

00:00. «Ференцварош» (Венгрия) — «Целе» (Словения)

00:00. «Спарта» (Чехия) — АЗ (Нидерланды)

00:00. «Кристал Пэлас» (Англия) — «Реал Сосьедад» (Испания)

00:00. «Сандерленд» (Англия) — «Ягеллония» (Польша)

00:00. «Хоффенхайм» (Германия) — «Штурм» (Австрия)

00:00. «Торренсе» (Португалия) — «Селтик» (Шотландия)

00:00. НЕК (Нидерланды) — «Ренн» (Франция)

00:00. ОФИ (Греция) — «Андерлехт» (Бельгия)