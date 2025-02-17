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Оружие азербайджанского производства представлено на выставке «IDEX-2025»

First News Media22:42 - Сегодня
Оружие азербайджанского производства представлено на выставке «IDEX-2025»

17 февраля в городе Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) начала работу Международная оборонная выставка IDEX-2025. В мероприятии принимает участие делегация во главе с министром оборонной промышленности Азербайджанской Республики Вугаром Мустафаевым.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на стенде Закрытого акционерного общества «Холдинг оборонной промышленности «Азерсилах», находящегося в подчинении Министерства оборонной промышленности, представлены производимые в Азербайджане стрелковое оружие, минометы, боеприпасы различного калибра, средства ближнего боя, артиллерийское вооружение, оптические прицелы и устройства, беспилотные летательные аппараты и другая продукция оборонного назначения – в целом около 100 наименований.

В рамках визита министр В.Мустафаев проведет встречи с государственными официальными лицами ряда стран и руководителями крупных компаний. Также планируется подписание документов по расширению военно-технического сотрудничества между ЗАО «Холдинг оборонной промышленности «Азерсилах» и иностранными компаниями.

Ожидается, что Международную оборонную выставку IDEX-2025 посетят более 132 000 человек. Мероприятие продлится до 21 февраля.

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