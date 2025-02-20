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Обсуждено развитие отношений между Азербайджаном и Бахрейном

First News Media19:30 - Сегодня
Обсуждено развитие отношений между Азербайджаном и Бахрейном

Спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова провела встречу со спикером Консультативного совета Королевства Бахрейн Али Салехом Абдуллой Аль-Салехом, прибывшим в нашу страну для участия в 15-м пленарной сессии Азиатской Парламентской Ассамблеи (АПА).

Об этом сообщили в пресс-службе Милли Меджлиса.

В ходе встречи затрагивалось успешное проведение 15-й пленарной сессии в столице Азербайджана, а также была подчеркнута значимость сотрудничества в рамках АПА. Ассамблея была названа важной платформой, способствующей расширению сотрудничества между азиатскими странами. Также подчеркивалось, что АПА предоставляет возможности для взаимодействия и укрепления контактов между законодательными органами стран-участниц. В ходе беседы положительно оценивались меры, предпринятые в период председательства Азербайджана, направленные на функциональное развитие организации и расширение её состава.

Было особо отмечено развитие отношений между Азербайджаном и Бахрейном. Подчеркнуто, что общие религиозные и культурные ценности наших народов положительно влияют на двусторонние связи, а также способствуют успешному сотрудничеству стран в ряде областей. Подчёркивалось, что Азербайджан и Бахрейн поддерживают конструктивные взаимоотношения в рамках таких международных и региональных организаций, как ООН, Организация исламского сотрудничества и Движение неприсоединения.

Кроме того, собеседники обсудили вопросы сотрудничества в рамках международных парламентских организаций, в том числе деятельность Парламентской сети Движения неприсоединения, созданной по инициативе Президента Азербайджана. Было отмечено, что эта Сеть постепенно превращается в важную платформу для продвижения межпарламентского взаимодействия.

Состоялся обмен мнениями по вопросам межпарламентских отношений между нашими странами. Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова особо отметила свой рабочий визит в Бахрейн, а также ранее проведённые встречи с бахрейнской стороной. Она добавила, что существуют хорошие возможности для дальнейшего углубления связей между законодательными органами двух стран.

Было подчеркнуто, что взаимные визиты и активные контакты могут сыграть важную роль в этом процессе.

На встрече также состоялся обмен мнениями на иные темы, представляющие обоюдный интерес.

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