Завтра в ряде высших учебных заведений занятия будут проходить в онлайн-формате

Завтра из-за снежной погоды в ряде высших учебных заведений занятия будут проходить в онлайн-формате.

Как передает АПА, завтра занятия будут проходить в онлайн-режиме в университете «Хазар», Азербайджанском техническом университете, Сумгайытском государственном университете, Турецко-Азербайджанском университете, Бакинском инженерном университете, UNEC, Азербайджанском педагогическом университете, Бакинском славянском университете.

Государственное агентство по науке и высшему образованию подтвердило информацию.

В пресс-службах университетов сообщили, что в связи со снежной погодой студентам, которые не смогут прийти на занятия завтра, будут предоставлены льготы.

А для групп, пришедших на занятия, занятия в университетах будут организованы в обычном порядке.