Новые «окна возможностей»: Азербайджан расширяет горизонты сотрудничества с Африкой

Африка – география, до сих пор удивляющая мир своей древней историей, культурой и природными чудесами. Но не только.

Сегодня Черный континент все больше привлекает и своими рынками, возрастающий интерес к которым способствует установлению новых торгово-экономических отношений.

Расширяя поле своего внешнеполитического и экономического взаимодействия, открывать для себя Африканский континент продолжает Азербайджан. В последнее время отчетливее видно, как шаги, которые делают навстречу друг другу Азербайджан и страны Черного континента, приводят к появлению новых стратегических инициатив.

В этом контексте примечателен первый официальный визит в Азербайджан Президента Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало, результаты переговоров которого с Президентом Ильхамом Алиевым позволяют говорить о нацеленности сторон к развитию всестороннего сотрудничества.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, оценив этот визит как исторический, охарактеризовал его как «подтверждение тесных братских отношений между нашими странами», который показывает, «что мы действительно работаем вместе как братья и друзья и продолжим это делать». «Мы уже обсудили важные вопросы нашей двусторонней повестки дня и договорились об укреплении наших усилий по развитию партнерства во всех областях», - заявил Ильхам Алиев.

Глава Азербайджанского государства расценил политические отношения с Гвинея-Бисау как очень хорошие: «Также мы всегда поддерживаем друг друга в рамках международных институтов и будем продолжать это делать, в первую очередь в Организации Объединенных Наций и других институтах, таких как Организация исламского сотрудничества и Движение неприсоединения».

Есть договоренности и на экономическом направлении – как отметил азербайджанский лидер, «нам будут предоставлены конкретные проекты инвестиционных возможностей, и мы их рассмотрим». «Я уверен, что мы найдем точки соприкосновения в этом вопросе, так как уже осуществляем инвестиции во многие страны. И, конечно же, мы будем рады возможности рассмотреть конкретные проекты», - сказал глава государства.

Примечательно, что стороны видят хорошие перспективы также для сотрудничества в сфере обороны и оборонной промышленности.

Здесь стоит отметить, что в рамках визита Президент Умару Сиссоку Эмбало посетил, в сопровождении министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова и министра оборонной промышленности Вугара Мустафаева, одну из воинских частей коммандос Азербайджанской армии.

Делегация Гвинеи-Бисау, в частности, ознакомилась с новым симуляционным оборудованием, представленным Министерством оборонной промышленности, с закрытым стрельбищем, казармой, оружейной комнатой, и т.д. Также члены делегации понаблюдали за действиями на горной вышке коммандос и разведывательной тропе.

Была осмотрена выставка, где представлены беспилотные летательные аппараты (БПЛА), вооружение, автомобили, специальная техника и другие боевые средства, произведенные Министерством оборонной промышленности, а также компаниями RTX и Improtex. Делегации также были продемонстрированы оружие и боеприпасы, боевое оснащение и военная техника, находящиеся на вооружении Азербайджанской армии, предоставлена подробная информация об их тактико-технических характеристиках и правилах надлежащего использования.

Отмечая насыщенность повестки дня между сторонами, Президент Ильхам Алиев подчеркивает: «Самое важное – это наши тесные братские отношения, взаимная поддержка в международных организациях и конкретные проекты. Мы хотим их реализовать, поскольку политические отношения создают для этого платформу».

В свою очередь, Президент Гвинеи-Бисау обозначил целью своего визита возобновление двустороннего сотрудничества в ряде областей, включая здравоохранение, образование, военную сферу и сферу безопасности: «Мне приятно быть сегодня в Баку и возобновить наши отношения. Я помню, что во времена Советского Союза здесь училось много наших технических специалистов. Завтра сюда прибудет первая команда для обучения в армии и полиции. Это очень важно для нас».

«Гвинея-Бисау и Азербайджан - дружественные друг другу страны. У нас также есть некоторые общие взгляды. Вот почему мы проводим консультации. Вопросы в рамках ООН и ОИС, членами которых мы являемся, очень важны для нас», - сказал он.

«Во время нашей встречи с глазу на глаз мы обсудили много вопросов международного значения, договорились о взаимной поддержке. Считаю это очень важным. Это дает нам цель для совместной работы, чтобы увидеть пути для сближения наших стран, - подчеркнул Умару Сиссоку Эмбало.

Как видно, развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Гвинеей-Бисау приобретают новую динамику. Связи между двумя странами продолжаются и на многосторонней основе - в рамках ООН, ОИС и Движения неприсоединения. Уместно отметить, что Гвинея-Бисау оказала поддержку резолюциям по Азербайджану, принятым в рамках ОИС.

В целом, возможности сотрудничества Азербайджана со странами Африки расцениваются гораздо шире нынешнего потенциала. Растущее влияние, экономический потенциал и мощь Азербайджана в мировом и региональном масштабе, успешность политики и личный авторитет его лидера, все больше повышают интерес африканских государств к сотрудничеству с Баку.

Надо отметить, что динамичное развитие отношений между Азербайджаном и государствами Африки совпало с периодом председательства нашей страны в Движении неприсоединения, открыв новую страницу в двусторонних отношениях со странами континента.

Африканские страны были широко представлены и на COP29, который Баку принимал в ноябре прошлого года.

«Дорожную карту» перспектив развития африканской политики Азербайджана и потенциальные направления всестороннего сотрудничества определило также расширение связей с такими странами, как Египет, Алжир, Конго, Сомали, Кения. Сегодня ряд государств Черного континента проявляют повышенный интерес к Азербайджану и в свете взаимовыгодного экономического сотрудничества и перспективных инвестиций.

По экспертным оценкам, существуют широкие возможности для углубления сотрудничества между Азербайджаном и странами Африки в нефтегазовом секторе, горнодобывающей области, оборонной промышленности, разминировании, образовании, а также в области оказания гуманитарной помощи и внедрения модели ASAN xidmət в африканских странах.

Кстати, Президент Умару Сиссоку Эмбало, ознакомившись в ходе визита с деятельностью центра ASAN xidmət, оценил его как очень важный проект, отметив, что в его стране нет такой концепции и сразу после визита будут предприняты шаги по реализации аналогичного проекта в Гвинее-Бисау. Первый шаг к этому был сделан в тот же день - между Госагентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте АР и Офисом Президента Гвинеи-Бисау был подписан Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий применение опыта ASAN xidmət в Гвинее-Бисау, а также передачу экспертами нашего Госагентства передового опыта в сфере предоставления государственных услуг.

Аналогичные меморандумы ранее были подписаны со структурами Марокко, Уганды и Эфиопии. В настоящее время в Уганде функционируют шесть государственных сервисных центров, созданных по модели ASAN xidmət. Значительный интерес к ней проявляет и Сомали, активные переговоры о внедрении опыта ASAN xidmət продолжаются с Эсватини, Конго, Танзанией, Гамбией и Зимбабве.

Продолжая тему экономического взаимодействия Азербайджана со странами Черного континента, следует напомнить, что наиболее широкие связи в этой сфере сегодня установлены с Тунисом, ЮАР, Египтом, Марокко, Ливией и Кенией. В последнее время предпринимаются шаги по сотрудничеству в энергетической сфере с Конго. В частности, между SOCAR и Национальной нефтяной компанией Конго был подписан документ о модернизации и расширении нефтеперерабатывающего завода Congolaise de Raffinage. Кроме того, ведется работа по развитию сотрудничества с египетскими компаниями.

Сотрудничество в нефтегазовой сфере в основном строится на торговле сырой нефтью, нефтепродуктами, нефтехимической и газохимической продукцией, а также сжиженным природным газом. Среди стран Африки, с которыми SOCAR заинтересован в развитии сотрудничества, в первую очередь стоит выделить Конго, Кению, Экваториальную Гвинею, а также Египет, Алжир, Нигерию, Марокко, Ливию, Тунис, Сенегал и ЮАР.

С другой стороны, многие страны африканского континента обладают богатыми природными ресурсами, полезными ископаемыми. В целях изучения возможностей сотрудничества в горнодобывающей отрасли были проведены встречи и обсуждения с соответствующими структурами Конго, Сьерра-Леоне, Кении, Нигера, Буркина-Фасо и Мали.

Кроме того, Азербайджан заинтересован в экспорте военной продукции в страны Африки, а также в сотрудничестве в области разминирования – с проблемой мин и других взрывоопасных остатков войны сталкивается ряд государств Африки. Около 20 стран континента, включая Анголу, Чад, Демократическую Республику Конго, Эритрею, Эфиопию, Мали, Мавританию, Нигер, Нигерию, Сенегал, Сомали, Южный Судан и Зимбабве, испытывают серьезные трудности в этой сфере.

И еще один крайне важный фактор, обуславливающий развитие отношений Азербайджана со странами Черного континента – поддержка Баку борьбы бывших колоний Франции, все еще страдающих от политики неоколониального господства. Нигер, Мали, Буркина-Фасо, Сенегал – для этих и других стран Африки, Баку стал международной платформой, где можно открыто говорить об ужасах французского империалистического господства, и вместе искать пути к полному восстановлению прав и свобод ущемленных народов. На многочисленных международных конференциях и форумах, проводимых по инициативе Азербайджана, также присутствуют представители бывших колониальных государств Африки, которые разоблачают неоколониальную политику Франции, выражая свой резкий протест.

Другим основным компонентом сотрудничества в разрезе африканской политики Азербайджана является оказание гуманитарной помощи странам континента. Примечательно, что Азербайджан входит в топ-20 стран в рейтинге гуманитарной помощи Африке.

Как видно, африканское направление во внешней политике Азербайджана приобретает все больший вес, открывая новые «окна возможностей» для углубления политического диалога и укрепления экономического сотрудничества с одной стороны, и усиления влияния Баку на международной арене – с другой, что особенно важно в контексте глобальных геополитических изменений.