Экс-президент Совета ЕС: Нам следует выступать с единых позиций и проявить солидарность

Сегодняшний день сильно отличается от прежних времен, и сегодня европейцы должны начать верить в себя, иногда они колеблются, но нам следует выступать с единых позиций, проявить солидарность, потому что, объединившись, мы станем сильнее.

Об этом заявил бывший президент Совета Евросоюза Шарль Мишель, выступая на панели «Геополитические изменения: ответственное партнерство против соперничества» в рамках XII Глобального Бакинского форума на тему «Переосмысление миропорядка: Превращение вызовов в возможности».

«Мы должны усилить нашу экономику, для Евросоюза это очень важно. Думаю, надо постараться сообща плотно работать со Всемирной торговой организацией, в рамках которой мы можем добиться эффективных решений», - сказал он, коснувшись темы «торговой войны» с США.

В качестве одного из путей этого Мишель определил усиление сотрудничества с различными регионами мира и одновременное урегулирование существующих конфликтов.

«ЕС всегда играл позитивную роль в налаживании связей, и мы должны еще больше работать над наращиванием связей с региональными объединениями, промышленные возможности Евросоюза должны быть предоставлены к услугам союзников. Для укрепления веры в международное право следует объединиться, поскольку только в этом случае мы найдем ответы на стоящие перед нами вопросы, а врозь мы будем еще не раз сталкиваться с проблемой, с которой столкнулась Украина», - заявил Шарль Мишель.