Мевлют Чавушоглу: Глобальный Запад не смог предотвратить ни одну войну

Турция расположена на перекрестке мира, и мы являемся свидетелями изменения мироустройства.

Об этом в своем выступлении на панели «Геополитические изменения: ответственное партнерство против соперничества» в рамках XII Глобального Бакинского форума на тему «Переосмысление миропорядка: Превращение вызовов в возможности» заявил экс-глава МИД, депутат Великого национального собрания Турции Мевлют Чавушоглу

Он отметил, что Китай повышает свое глобальное влияние, США создают и применяют новые правила, Россия воздействует на безопасность у себя и в Европе.

«Мироустройство после Второй мировой войны не завершилось, и нам следует признать, что 80-летний период сменяется иным. Теперь мы станем свидетелями соперничества между США и Китаем, а не США и России. Новые игроки пытаются изменить правила игры. На Западе полагают, что Глобальный Юг не может критиковать Глобальный Запад. Однако это ошибочное понимание, поскольку Глобальный Запад не смог предотвратить ни одну войну», - сказал он.

Мевлют Чавушоглу также подчеркнул, что прежняя мировая система пока не полностью разрушена, и необходимо ее усовершенствовать, обеспечив при этом представленность всех.

«Турция должна быть вовлечена в урегулирование всех конфликтов, потому что они все влияют на нее. Когда Турция пыталась остановить российско-украинскую войну на ранней стадии, никто, включая тогдашнюю администрацию США, нас не поддержал, все однозначно заняли позицию Украины, хотя можно было предотвратить кровопролитие. Считаю, что Эрдоган - политик номер один в деле региональной активности в прекращении конфликтов, в том числе и в секторе Газа. Мы - члены НАТО, но в то же время у нас хорошие отношения с Россией. Поначалу все критиковали Турцию за то, что она, будучи членом Альянса, пыталась говорить с Россией», - заявил Чавушоглу.