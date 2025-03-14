Главы МИД Азербайджана и Болгарии обсудили развитие сотрудничества

Министры иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и Болгарии Георг Георгиев провели переговоры.

Об этом сообщает МИД АР.

На встрече было обсуждено стратегическое партнерство между Азербайджаном и Болгарией, в том числе, в сферах экономики, торговли, энергобезопасности, зеленой энергетики и т.д.

Стороны отметили важность реализуемых проектов для обеспечения энергобезопасности Европы и перспективы сотрудничества в сфере зеленой энергетики.

Джейхун Байрамов проинформировал болгарского коллегу о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Он отметил, что, несмотря на согласование текста мирного соглашения, главными условиями для его подписания являются исключение из конституции и законодательных актов Армении территориальных претензий к Азербайджану, и ликвидация Минской группы ОБСЕ и связанных с ней структур.