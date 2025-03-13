Донателла Версаче покидает пост креативного директора Versace - ФОТО

Донателла Версаче покидает пост креативного директора Versace, который она занимала с момента смерти в 1997 году ее брата - основателя Модного дома Джанни Версаче.

Ее место займет Дарио Витале (бывший директор по дизайну и имиджу Miu Miu – прим.ред.), а Версаче останется амбассадором бренда – об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальную страницу Модного дома Versace в социальной сети Instagram.

«Поддержка следующего поколения дизайнеров всегда была важна для меня. Я очень рада, что Дарио Витале присоединится к нам, и с нетерпением жду возможности увидеть Versace новыми глазами. Хочу поблагодарить свою потрясающую команду дизайнеров и всех сотрудников Versace, с которыми мне посчастливилось работать более тридцати лет», - отмечает Донателла Версаче.

По ее словам, для нее было величайшей честью продолжить наследие ее брата Джанни Версаче: «Он был истинным гением, но я надеюсь, что у меня есть хоть часть его духа и настойчивости. В своей новой роли главного амбассадора бренда я останусь самым страстным сторонником Versace - это моя ДНК, и она всегда в моем сердце».

В свою очередь, Дарио Витале отметил, что для него «большая честь присоединиться к Versace в роли главного креативного директора и стать частью этого особого и мощного Модного дома, созданного Джанни и Донателлой: «Дом Versace имеет уникальное наследие, которое охватывает десятилетия и сформировало историю моды. Хочу выразить искреннюю благодарность Донателле за доверие ко мне и ее неустанную преданность этому выдающемуся бренду, которым Versace является сегодня. Для меня привилегия внести свой вклад в дальнейший рост Versace и его глобальное влияние через свое видение, экспертность и преданность делу».