СНБ Армении о транспортировке тела Веры Агасян: «Обсуждаем»…

Вопрос транспортировки тела скончавшейся от болезни 20 октября прошлого года в Ханкенди Веры Агасян остается нерешенным.

Об этом Sputnik Армения сообщили в Службе национальной безопасности Армении в ответ на письменный запрос.

«Вопрос транспортировки тела Веры Агасян в Армению находится на стадии обсуждения», — сообщили в ведомстве.

Ранее заместитель главы Службы государственной безопасности Азербайджана Шарафат Гасанов заявил, что Армения уже пять месяцев не забирает тело Агасян, скончавшейся в Ханкенди.

«Армянская сторона и дети скончавшейся от болезни 20 октября прошлого года в городе Ханкенди Агасян Веры Варашаковны (1954 года рождения) были проинформированы через МККК о ее смерти, проведены все необходимые документальные процедуры для передачи тела, в феврале текущего года этот вопрос был доведен до сведения армянской делегации во время встречи на границе без участия посредников. Однако армянская сторона уже почти 5 месяцев никак не реагирует на вопрос передачи тела», — сказал Шарафат Гасанов.