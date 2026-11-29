Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность Киева согласиться на прекращение огня по текущей линии соприкосновения, чтобы перейти к дипломатическим переговорам.

Как передает 1news.az, об этом он заявил в интервью телеканалу Al Jazeera.

Он назвал такой шаг "очень большим компромиссом" и выразил надежду, что президент США Дональд Трамп сможет найти справедливый способ завершить войну, не возлагая всю ответственность за это на Украину.

"Мы готовы к таким шагам — оставаться и остановиться там, где мы стоим. Мы говорим о прекращении огня на линии столкновения. Является ли это компромиссом? Конечно, очень большим компромиссом. Мы понимаем, что он (президент РФ Владимир Путин — ред.) не хочет уходить с нашей земли. Именно поэтому мы говорим: хорошо, остановимся здесь и перейдем к дипломатии", — заявил Зеленский.

Комментируя роль Вашингтона в урегулировании конфликта, украинский президент отметил, что у Трампа сохраняются необходимые конституционные полномочия для продолжения дипломатических усилий.

"Я надеюсь, что он (Трамп — ред.) продолжит искать способ, как завершить эту войну, но не только в ситуации, когда за это должна платить Украина, потому что это неправильно", — подчеркнул украинский лидер.