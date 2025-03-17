Армянские подразделения вновь обстреляли позиции Азербайджанской армии

Вооруженные силы Армении вновь подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

Отмечается, что 17 марта, с 01:25 часов ночи до 12:55 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Йухары Загалы Басаркечярского района и Дыг Гёрусского района с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии.