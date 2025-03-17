Джонатан Андерсон уходит из Loewe

Дом моды Loewe объявил об уходе креативного директора Джонатана Андерсона, который возглавлял бренд с 2013 года.

Под его руководством бренд пережил исключительный рост, а продажи, по оценкам Morgan Stanley, выросли с 230 млн евро в 2014 году до 1,07 млрд евро в 2024 году, сообщает 1news.az со ссылкой на Vogue Business.

Дж.Андерсон кардинально обновил Loewe, сделав его одним из самых востребованных брендов люксового сегмента. Он сосредоточился на экспериментах с кроем, переосмыслении ремесленных традиций и создании культовых аксессуаров, включая сумку Puzzle, которая появилась в 2015 году. В 2016 году он основал Loewe Foundation Craft Prize, поддерживающий традиционные ремесла.

LVMH доверило Андерсону бренд, когда ему было 29 лет, и он полностью оправдал ожидания, перенеся дизайн-студию из Мадрида в Париж и выстроив сильную визуальную идентичность. Его рекламные кампании с Мэгги Смит, Джейми Дорнаном, Дэниэлом Крейгом и другими знаменитостями неизменно вызывали обсуждения. Он также сотрудничал с Лукой Гуаданьино, создавая костюмы для фильмов Challengers и Queer.

«Он построил богатый и эклектичный мир, основанный на ремеслах, который продолжит развиваться и после его ухода», - цитирует Vogue Business советника главы LVMH Сидни Толедано.

Джонатан Андерсон пока не сообщил, чем займется дальше.

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