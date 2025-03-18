Филипп Киркоров понес тяжелую утрату - ФОТО

Народный артист РФ, король российского шоу-бизнеса Филипп Киркоров сообщил в социальных сетях о тяжелой утрате.

«Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года в 15:37, ушел из жизни мой папа - Народный артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда», - сообщил Ф.Киркоров на своих официальных страницах в соцсетях, отметив, что следует ценить каждое мгновение, проведённое с родными.

О причине смерти 92-летнего Бедроса Киркорова его знаменитый сын не сообщил - отметим, что ранее в российских СМИ не раз проходила информация о том, что у Б.Киркорова серьезные проблемы со здоровьем.



