Новый «тренд» в Азербайджане: Трансляция операций в соцсетях - законно ли это? - КОММЕНТАРИЙ

В последнее время врачи, в частности, пластические хирурги, все чаще ведут прямой эфир в социальных сетях во время проведения операций. Подобные, с позволения сказать, ролики вызывают широкий общественный резонанс и, как следствие, приводят к расследованиям, внеплановым проверкам и аннулированию лицензий ряда врачей.

Вот один из примеров: Тебессюм Гурбанова, работавшая в клинике Azər-Türk Med, в соцсети TikTok вела прямую трансляцию во время операции по коррекции контуров тела. Аналогично поступил и врач Руслан Агаев из National Prime Hospital, который транслировал операцию в TikTok.

И совсем недавно произошел абсолютно вопиющий случай: хирург Эсмира из клиники Tuana Estetic Centre вела прямую трансляцию проводя операцию по подтяжке лица, продемонстрировав при этом лоскут кожи пациента.

Все вышеперечисленное возмутило общественность. Негодование вызвало полное нарушение конфиденциальности и использование хирургических процедур в качестве контента для социальных сетей.

Для прояснения вопроса этичности проведения прямых трансляций во время хирургических операций 1news.az обратился в Центр аналитической экспертизы Министерства здравоохранения.

Как заявили в Центре, при официальном обращении о серьезной угрозе жизни и здоровью населения проводится тщательное расследование, и в случае выявления нарушений назначается внеплановая проверка.

«Медицинские учреждения обязаны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. За нарушение предусмотрены административные протоколы и штрафы», — заявили в структуре и подчеркнули, что по фактам проведения врачами прямых трансляций в социальных сетях были проведены расследования в соответствии с действующим законодательством, в результате сделаны предупреждения и применены штрафы.

«Врачи и руководители клиник были проинформированы о приказе министра здравоохранения №137 от 29 декабря 2011 года, в котором говорится, что публикации и выступления медиков должны соответствовать этическим нормам, быть объективными и не содержать рекламы. Запрещено также использовать служебное положение для продвижения интересов других лиц», - сказали в Центре.

В ведомстве подчеркнули, что проведение съемки во время операции допускается исключительно в научно-образовательных целях, при строгом соблюдении санитарно-гигиенических норм и с использованием специального оборудования, установленного в операционных. Использование другого оборудования нарушает гигиенические нормы и способствует распространению инфекций.

«Еще раз напоминаем гражданам, что о любых проблемах, с которыми они сталкиваются в частных медицинских учреждениях и аптечных организациях, можно сообщить посредством системы «одно окно» Центра аналитической экспертизы, «горячей линии» (012 596 05 20), электронной почты [email protected] или раздела «ОБРАЩЕНИЯ» на сайте pharma.az», - заявили в Центре аналитической экспертизы Минздрава АР.