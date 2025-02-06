Лицензия пластического хирурга, проводившего прямую трансляцию во время операции, аннулирована - ВИДЕО

Лицензия Тебессюм Гурбановой, работающей пластическим хирургом в клинике "Azər-Türk Med", также была аннулирована.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Lent.az, Тебессюм Гурбанова оказалась в центре внимания СМИ некоторое время назад, когда во время операции устроила прямую трансляцию.

Напомним, что ранее лицензии были аннулированы у таких пластических хирургов, как Севиндж Гейдарова, Бэхиче Керимова, Рена Гулиева, Кёнюль Агамирова и Шовкет Алиева.

Таким образом, число пластических хирургов с аннулированными лицензиями возросло до шести.