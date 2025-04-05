В Азербайджане идут дожди и усиливается ветер - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА - ОБНОВЛЕНО

По состоянию на вечер 5 апреля в некоторых районах страны наблюдаются осадки и ветер.

Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

В Нахчыване, Джульфе, Ордубаде и Астаре временами идет дождь. В некоторых местах дует западный ветер, скорость которого на Шахдаге достигает 20 м/с, в Кельбаджаре - 16 м/с.

В Гёйгёле, Гахе и Лерике наблюдается туман.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 18, низменных районах - 19, Нахчыванской АР - 20, горных районах - 12 градусов тепла.

10:55

По состоянию на утро 5 апреля на территории страны осадков не наблюдается.

Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

В некоторых районах дул западный ветер, скорость которого в Гяндже достигала 18 м/с, Сабирабаде - 16 м/с, Шеки и Загатале - 15 м/с, Мингячевире - 14 м/с.

В некоторых частях Абшеронского полуострова, а также в Нафталане, Шамахы, Сабирабаде, Кюрдамире, Джафархане, Евлахе, Нефтчале, Билясуваре, Алтыагадже, Грызе и Лерике наблюдается туман, видимость ограничена до 500 м.

Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 19, низменных районах и Нахчыванской АР - 25, горных районах - 15 градусов тепла.