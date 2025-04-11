Родственник водителя «Bolt» раскрыл предварительную причину «полета» машины

Вчера в Низаминском районе Баку, на пересечении проспекта Гейдара Алиева и улицы Алескера Гаибова, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Такси компании Bolt, за рулем которого находился Анар Шахмар оглу Наджафов (1974 г.р.), на высокой скорости двигаясь по улице Алескера Гаибова, снесло бетонное ограждение на боковой дороге и вылетело на основную часть проспекта Гейдара Алиева.

Как передает 1news.az, родственник водителя, Аллахверди Ханалиев, рассказал подробности происшествия в интервью Unikal.

«Анар Наджафов — пожилой и больной человек, он начал работать таксистом только из-за финансовых трудностей. Автомобилем, принадлежащим компании, он управлял всего один-два дня. Во время движения у него внезапно возник спазм (судорога), из-за чего он не мог снять ногу с педали газа. Это и стало причиной аварии. В результате происшествия у Анара сломаны обе ноги. Из-за финансовых проблем и невозможности погасить долги, по решению суда, он носил электронный браслет, ограничивающий его передвижение за пределы Баку», — пояснил родственник.

Напомним, что пострадавшие — водитель и его пассажир — были доставлены в Сабунчинский медицинский центр.

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