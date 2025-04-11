Трагическая случайность или закономерный итог? Хроника ДТП с «взлетевшим» такси

Полный странных подробностей и чудес недавний дорожно-транспортный инцидент с участием автомобиля марки BYD, принадлежащего компании Bolt, продолжает оставаться на повестке дня.

Люди, комментирующие данное ДТП, разделились на два лагеря. Социальные сети буквально взорвались обсуждениями фотографий водителя "летающего" такси, распространившихся сразу после инцидента.

Одни, увидев снимки предполагаемого виновника аварии, выражали ему сочувствие. В комментариях звучали предположения о тяжелой жизненной ситуации, вынуждающей человека выйти на работу ради заработка, и о том, как трагично сложились обстоятельства. "Бедный, хотел семью прокормить, а тут такое", - писали пользователи соцсетей, выражая жалость и сочувствие.

Другие же, напротив, обрушились с критикой на компанию Bolt. В многочисленных гневных постах и комментариях звучали обвинения в недостаточной проверке нанимаемых водителей и отсутствии должного контроля за теми, кому доверяют безопасность пассажиров. "Как можно брать на работу кого попало?", "Компания не думает о жизнях людей!", "Нужно тщательнее проверять, прежде чем допускать за руль" - негодовали комментаторы, призывая сервис такси к ответственности за произошедшее.

Таким образом, социальные сети стали отражением общественного резонанса, вызванного не только самим фактом необычной аварии, но и вопросами безопасности и ответственности в сфере услуг такси.

Однако самое интересное стало известно после публикации кадров с места аварии. На них отчетливо видно, как автомобиль перелетел через ограждение. Предварительно было установлено, что водитель автомобиля, следовавшего от станции метро "Бакмил" в направлении проспекта Гейдара Алиева, потерял управление.

В результате автомобиль марки BYD выехал с крайней полосы, снес ограждение и перевернулся в сторону тоннеля. Затем он упал на двигавшийся автомобиль марки Ford, повредив также несколько других транспортных средств.

Следом поступила информация от Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB). В заявлении говорилось, что в произошедшей аварии пострадали два человека: мужчина и женщина.

Редакция 1news.az обратилась за комментариями в компанию Bolt, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего и уточнить, находился ли в автомобиле пассажир на момент аварии. В ответ представители компании сообщили, что осведомлены об инциденте и в настоящее время проводят расследование всех его деталей. Однако наиболее примечательным в их ответе стало опровержение информации о наличии пассажира в машине во время ДТП.

Также нам сообщили, что при регистрации водитель предоставил весь необходимый пакет документов, включая результаты обязательного наркологического освидетельствования.

Позже появилась информация о «герое» инцидента - им оказался человек, находящийся под электронным наблюдением. На его ноге был электронный браслет, а свобода передвижения - ограничена на основании статьи 178 (мошенничество) УК Азербайджанской Республики. Кроме того, выяснилось, что данный автомобиль зарегистрирован на имя другого лица.

Затем поступило новое заявление от компании Bolt - представители сервиса сообщили, что разрешение на эксплуатацию данного транспортного средства было аннулировано еще 8 апреля. «Водитель был заранее проинформирован об этом, однако процесс блокировки в системе занимает некоторое время по техническим причинам», – заявили в компании.

Хотя ранее компания «Bolt» утверждала, что в такси не было пассажира, в деле с "летающим" такси, кадрам которого могли бы позавидовать голливудские режиссеры, появилась пострадавшая — Севда Гашимова, прокомментировавшая инцидент. Пассажирка рассказала, что таксист Анар Наджафов подобрал её возле станции метро "Бакмил".

"Я только села в машину, как водитель начал издавать странные звуки и внезапно нажал на газ. Мы еще не успели далеко отъехать, как вдруг я почувствовала себя в воздухе", - рассказала она.

Из всех обсуждений и комментариев в социальных сетях людей больше всего интересовало то, почему же все-таки водитель потерял управление. И на этот вопрос ответил родственник Анара Наджафова, который рассказал о том, что тот — пожилой и больной человек, вынужденный работать таксистом из-за финансовых трудностей.

По его словам, Наджафов управлял автомобилем компании всего пару дней, и во время движения у него внезапно случился спазм (судорога), из-за которого он не смог убрать ногу с педали газа, что и привело к аварии.

В результате ДТП у водителя сломаны обе ноги. Также стало известно, что из-за долгов и решения суда он носил электронный браслет, ограничивающий его передвижение за пределы Баку.

К счастью, несмотря на всю необычность и зрелищность произошедшего, это ДТП обошлось без жертв. Тем не менее, обстоятельства инцидента продолжают вызывать множество вопросов у общественности.

Со своей стороны, мы продолжим внимательно следить за развитием событий и оперативно информировать наших читателей о новых подробностях этого необычного инцидента.