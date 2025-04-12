В Азербайджане произошло еще одно землетрясение - ОБНОВЛЕНО
В Исмаиллинском районе в 23 км к северо-западу от станции Пиргулу зафиксировано землетрясение магнитудой 3,2.
Об этом сообщило Бюро исследования землетрясений.
Согласно информации, очаг природного явления находился на глубине 3 километра.
Землетрясение не ощущалось.
16:15
В Шамахы произошло землетрясение силой 3,4 балла.
Об этом сообщает Бюро по изучению землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.
Было отмечено, что подземные толчки зафиксированы в 24 км к югу от станции Пиргулу в Шамахинском районе.
Очаг землетрясения залегал на глубине 12 километров.
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