В Азербайджане произошло еще одно землетрясение - ОБНОВЛЕНО

В Исмаиллинском районе в 23 км к северо-западу от станции Пиргулу зафиксировано землетрясение магнитудой 3,2.

Об этом сообщило Бюро исследования землетрясений.

Согласно информации, очаг природного явления находился на глубине 3 километра.

Землетрясение не ощущалось.

16:15

В Шамахы произошло землетрясение силой 3,4 балла.

Об этом сообщает Бюро по изучению землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

Было отмечено, что подземные толчки зафиксированы в 24 км к югу от станции Пиргулу в Шамахинском районе.

Очаг землетрясения залегал на глубине 12 километров.