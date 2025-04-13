В результате ракетного удара по украинским Сумам погиб 21, пострадали 34 человека - ОБНОВЛЕНО
В результате ракетного удара по украинским Сумам погиб 21 человек.
Как передает УНИАН, об этом заявил глава МВД Украины Игорь Клименко.
В Сумской областной прокуратуре уточнили, что в результате атаки ранения получили 34 человека, в том числе пять детей.
13:20
Свыше 20 человек погибли в результате ракетного удара по городу Сумы на северо-востоке Украины.
Об этом в Telegram сообщил и.о. мэра Сум Артем Кобзарь.
"В этот светлый день Вербного воскресенья наша община испытала страшную трагедию. Враг нанес ракетный удар по мирным жителям. К сожалению, уже известно о более 20 погибших…", - написал он.
Информацию о жертвах в Сумах подтвердил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
"Россияне ударили ракетами по городу Сумы, убили гражданских людей", - отметил чиновник в Telegram.