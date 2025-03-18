Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

До Новруза остаются считанные дни, и вся страна активно готовится к одному из самых любимых праздников весны.

Представляем вашему вниманию опрос, проведённый командой 1news.az, который показал, как граждане готовятся к встрече этого праздника.

Для большинства граждан Новруз – это прежде всего семейный праздник. В этот день собираются не только члены семьи, но и дальние родственники, которых часто не удается увидеть в обычные дни. Этот праздник становится временем, когда родные и близкие собираются под одной крышей, чтобы разделить радость от прихода весны и обновления природы. Также невозможно представить этот праздник без национальных угощений: шекербуры, пахлавы, гогала.

Другие же опрошенные отметили, что планируют встретить праздник на природе, наслаждаясь весенней погодой и свежим воздухом. Для них Новруз – это не только время для семейных встреч за столом, но и период, когда можно отвлечься от городской суеты и почувствовать гармонию с природой.

От всей команды 1news.az поздравляем вас с праздником Новруз! Желаем, чтобы этот чудесный праздник принес в ваши дома мир, счастье и тепло. Пусть с приходом весны откроются новые горизонты, а впереди будут только светлые и радостные моменты.

Назрин Аллахвердиева