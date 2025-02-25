Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Национальная служба гидрометеорологии в течение продолжительного времени предупреждала о том, что в Азербайджане может выпасть снег.

И вот несколько дней назад Баку окутал белоснежный покров. Это событие стало для одних радостью, а для других обернулось трудностями. Улицы города покрылись льдом, что принесло жителям столицы много неудобств и проблем.

Несмотря на то, что коммунальные службы и другие организации работали в усиленном режиме, предпринимаемые меры, к сожалению, не смогли полностью справиться с ситуацией, особенно в некоторых районах города, где снег и лед не были убраны оперативно.

В социальных сетях активно распространялись видео, на которых видно, как дороги покрылись льдом, что неминуемо привело к росту количества дорожно-транспортных происшествий. Значительно возросло и число получивших травмы от падений.

Сегодня уже выглянуло солнышко, и многие горожане вернулись к своей повседневной жизни – в школы, вузы и на работу.

1news.az решил провести небольшой опрос среди жителей города, чтобы узнать, как им удалось добраться сегодня до работы, и какова ситуация в тех частях Баку, где они проживают.