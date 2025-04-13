Из-за землетрясения в Таджикистане погиб ребенок - ОБНОВЛЕНО

Трехлетний ребенок погиб в одном из сел Раштского района Таджикистана в результате землетрясения, которое произошло на территории республики в 09:24 по местному времени.

Об этом ТАСС сообщили в Центре управления кризисными ситуациями Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве республики.

"На территории одного из сел Раштского района в результате обрушения стены жилого дома под завалом оказался один ребенок, и он погиб", - сказал собеседник.

12:05

В Раштском районе Таджикистана в результате произошедшего ранее землетрясения частично разрушены 17 жилых домов.

Об этом сообщили в Центре управления кризисными ситуациями Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве Таджикистана.

"По предварительным данным, на территории четырех сел Раштского района частично пострадали 17 домов, жертв нет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в эпицентре землетрясения - Раштском районе - сила подземных толчков составила 5 баллов, в Душанбе - 3 балла.

На месте ведутся работы по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

09:30

Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано в Таджикистане.

Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Согласно информации, эпицентр землетрясения располагался в 170 километрах к югу от города Худжанд.

Эпицентр подземных толчков находился на глубине 15 километров.

Информация о пострадавших и разрушениях не приводится.