Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

Лидеры государств мира, влиятельные фигуры мировой экономики и финансов, известные общественные деятели, ученые прибывают в эти дни в Давос на ежегодный Всемирный экономический форум чтобы обсудить основные глобальные проблемы и предстоящие цели.

Швейцария с 20 по 24 января будет принимать до 3 тысяч участников форума, в их числе 60 глав государств и правительств, в целом, 350 представителей более 130 стран.

Согласно публикации на сайте форума, в этом году на мероприятии будут обсуждаться новые источники роста в глобальной экономике, адаптация бизнес-стратегий с учетом серьезных геоэкономических и технологических сдвигов, инвестиции в развитие человеческого капитала и создание рабочих мест, способствующих развитию общества, внедрение экологически чистых технологий, а также поиск новых путей сотрудничества для выработки решений на международном уровне. Еще одной ключевой темой станет искусственный интеллект — на форуме поднимут вопросы его регулирования.

Давос представляет собой одну из престижных международных трибун, регулярно знакомящих мировое сообщество с реалиями Азербайджана на фоне глобальных изменений.

С другой стороны, это площадка, открывающая новые возможности для укрепления связей между Азербайджаном и данной международной структурой и повышения их на качественно новый уровень, а также для рассмотрения перспектив контактов с новыми партнерами.

Президент Ильхам Алиев – лидер, которого в Давосе всегда ждут, выступления главы Азербайджанского государства, поднимая ключевые, часто наиболее острые вопросы глобальной повестки, неизменно приковывают внимание, становясь одними из самых обсуждаемых не только в ходе самого форума и на его полях, но и сохраняясь в мировой экономической повестке продолжительное время после его окончания.

Аспекты, к которым азербайджанский лидер привлекает внимание участников форума, чаще касаются самых сильных сторон экономики страны, они же сегодня – в числе самых востребованных в мировом масштабе. Речь идет об энергетике, ее роли в сегодняшнем глобальном балансе сил.

Президент Ильхам Алиев, раскрывая историю и потенциал Азербайджана в этой сфере, рассказывая о результатах уже реализованных и планируемых проектов, демонстрирует их возрастающее значение на фоне сегодняшней энергетической геополитики.

Нюансы, на которых акцентирует внимание глава государства, доказывают важную роль Азербайджана в энергетической безопасности как региона, так и более широкой европейской географии.

Безусловно, большие ожидания мировая экономика связывает и со стратегическими транспортными коридорами, а роль Азербайджана с точки транзитных возможностей для соединения Востока с Западом и Севера с Югом, неоспорима.

Особое внимание в своих выступлениях азербайджанский лидер уделяет также условиям для стабильного и безопасного развития региона, что представляет особую важность на фоне глобальных катаклизмов, потрясающих мир.

Принимая во внимание значение Всемирного форума в Давосе преимущественно как экономического пространства, глава государства констатирует неразрывную связь геоэкономических вопросов с геополитикой.

Президент Азербайджана в этом контексте раскрывает видение Баку мирной повестки с Арменией, реализация которой в гораздо большей степени выгодна ей самой как окну возможностей для вступления в круг экономического развития Южного Кавказа.

COP29 – Азербайджан, приняв под конец прошлого года это крупнейшее мероприятие глобального значения, еще раз продемонстрировал свой высокий авторитет на международной арене. С призмы остроты проблемы изменения климата, занявшей сегодня одно из центральных мест в мировой повестке, исторические результаты председательства Азербайджана сложно переоценить.

Можно предположить, что перечисленные темы и в дни нынешнего форума будут в числе тех, к которым лидер Азербайджана привлечет внимание гостей Давоса.

Президент Ильхам Алиев, скорее всего, озвучит в Давосе и свои прогнозы непосредственно по насыщенной геоэкономической программе форума – взгляды азербайджанского лидера всегда приковывают пристальное внимание ведущих представителей мировых экономических рынков с призмы стремления к лучшей подготовленности к новым виткам геоэкономических процессов.

Принимая во внимание реноме Всемирного форума как эффективного инструмента для лоббирования деловых интересов компаний, можно прогнозировать, что и на этот раз, как и во все годы представленности Азербайджана в Давосе, главы крупнейших мировых бизнес-империй будут обращаться с просьбами о встрече с главой государства.

В условиях растущих мировых вызовов, Всемирный экономический форум в Давосе как важная площадка не только для обсуждения актуальных проблем глобальной экономики, но и формирования будущих тенденций в политике, технологиях и экологии, предоставит Азербайджану очередную возможность продемонстрировать свою стратегическую роль на международной арене и продвигать инициативы, нацеленные на стабильное развитие в регионе и более широкой географии.

Президент Ильхам Алиев, представляя на таких крупнейших международных площадках политическую и экономическую стратегию Азербайджана, продолжает укреплять позицию страны как важного игрока в мировых экономических процессах, на фактах доказывая ее незаменимую роль в поиске и нахождении оптимальных решений для минимизации уже имеющихся и устранения потенциальных вызовов и рисков глобального характера.

Таким образом, Азербайджан в Давосе – всегда желанный гость, особое внимание к которому растет с поступательно укрепляющимся авторитетом страны на фоне новой архитектуры международной безопасности. В том числе, энергетической безопасности, проблемы которой в свете сегодняшних процессов, вызовов и угроз занимаю первый план общемировой повестки.