В одной из бакинских школ учитель обвиняется в применении насилия к ученикам

В средней школе №316 Сураханского района Баку возник скандал. Учитель математики Мехман Гурбанлы оказался под обвинениями в применении физического насилия к ученикам.

Как передает 1news.az, на фоне этих обвинений была распространена аудиозапись, в которой, как утверждается, звучат спорные моменты.

Один из родителей заявил, что педагог ведет себя неэтично и прибегает к рукоприкладству в отношении школьников.

Однако сам Мехман Гурбанлы категорически отвергает эти обвинения: "Другие преподаватели сообщили мне, что ученики ведут себя неподобающим образом на уроках. Я пытался их воспитать. Я не бил детей, а просто стучал линейкой по парте. Если ученик не может вести себя должным образом, классный руководитель обязан принять меры".

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