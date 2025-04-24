Азербайджанская каратистка продолжает возглавлять мировой рейтинг

Лидер женской сборной Азербайджана по каратэ Ирина Зарецка продолжает занимать верхнюю строчку в мировом рейтинге.

Как сообщает azerisport.com, несмотря на неудачное выступление на турнире Премьер-лиги, прошедшем в этом месяце в Каире (Египет), состоявшееся после длительного перерыва, 29-летняя трехкратная чемпионка мира сохранила первое место с 6990 очками в активе.

Кроме того, в топ-32, попадание в которое дает прямую путевку на предстоящий чемпионат мира, находятся еще два представителя Азербайджана: Нуран Рзазаде (67 кг) – 15-е место (1872 очка) и Фарид Агаев (75 кг) – 28-е (1445,50).