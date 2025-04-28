Масуд Пезешкиан перед визитом в Азербайджан: Будем стремиться расширять сотрудничество

Существует хороший потенциал для сотрудничества между Азербайджаном и Ираном. Мы обсудим торговлю, науку, экономику и транзитные пути между Ираном, Азербайджаном и Россией.

Как сообщает IRNA, об этом заявил Президент Ирана Масуд Пезешкиан в интервью журналистам в аэропорту Тегерана перед вылетом в Азербайджан.

Он отметил, что этот визит осуществляется по официальному приглашению Президента Азербайджана, дружественного и братского государства.

«Мы также заинтересованы во встречах с нашими друзьями в Азербайджане. В рамках визита наши бизнесмены, промышленники и ученые проведут переговоры с азербайджанскими партнерами, и мы будем стремиться к расширению сотрудничества. Иран и Азербайджан объединяют глубокие исторические, культурные и духовные связи, и я надеюсь, что эти отношения послужат развитию и процветанию обеих стран. Мы надеемся, что во время визита сможем обменяться опытом, достичь соглашений о совместных инвестициях в торговлю и экономику. Мы также совместно инвестируем в развитие транспортных коридоров, что усилит связь между нашими странами и будет способствовать их развитию», — подчеркнул Пезешкиан.