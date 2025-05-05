Эмин Агаларов показал редкие кадры из семейного архива – ВИДЕО

Бизнесмен и музыкант, народный артист Азербайджана Эмин Агаларов поделился с подписчиками трогательным семейным видео, приуроченным ко дню рождения дедушки Иосифа — отца его мамы.

На своих страницах в соцсетях Эмин опубликовал ролик, в котором его мама Ирина Агаларова с теплотой рассказывает о своем отце. Особую атмосферу видео придают уникальные архивные фотографии, ранее никогда не публиковавшиеся - благодаря технологиям искусственного интеллекта, старые снимки «оживают», наполняя воспоминания особой теплотой и оживляя моменты прошлого.

Публикация привлекла внимание подписчиков — многие отметили, что им было приятно увидеть такие личные и тёплые моменты из семейной истории.