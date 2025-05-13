Интерпол разыскивает граждан Азербайджана, обвиняемых в торговле людьми

В 2024 году правоохранительные органы Азербайджана объявили в розыск 30 человек по обвинениям в торговле людьми, вовлечении в сексуальную эксплуатацию, организации притонов, вовлечении несовершеннолетних в действия, противоречащие общественной нравственности, а также в незаконном распространении порнографических материалов и предметов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, эта информация отражена в «Ежегодном отчете Национального координатора по борьбе с торговлей людьми», который был рассмотрен на совместном заседании парламентских комитетов по правам человека, правовой политике и государственному строительству.

Согласно документу, 16 из указанных лиц, включая трех обвиняемых в торговле людьми, были задержаны и переданы органам уголовного преследования.

В то же время по линии Интерпола продолжается международный розыск 11 человек, причастных к торговле людьми.

В отчете отмечается, что получены сведения о странах, где предположительно скрываются разыскиваемые лица, а также направлены официальные запросы об их экстрадиции в рамках двусторонних и многосторонних соглашений о правовой помощи.