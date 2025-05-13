Беспилотники Bayraktar будут производиться в Сумгайыте

ООО Bayraktar Teknoloji Azərbaycan получило статус резидента Сумгайытского химико-промышленного парка.

Согласно информации, полученной Report, число резидентов парка достигло 39.

На территории промышленного парка компания будет осуществлять проект «Производство беспилотных летательных аппаратов».

Напомним, что протокол о намерениях, подписанный между Министерством обороны Азербайджана и турецкой компанией Baykar в 2023 году, предусматривает сотрудничество по организации совместного производства беспилотных летательных аппаратов в Азербайджане.