В Азербайджане будут разработаны клинические протоколы в области стоматологии

Министерство здравоохранения Азербайджана планирует в этом году начать разработку клинических протоколов в области стоматологии.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на ответ ведомства на запрос teleqraf.az, соответствующая работа запланирована на текущий год.

«Согласно информации, предоставленной Центром аккредитации медицинских учреждений и контроля качества Минздрава, в 2025 году запланирована разработка клинических протоколов по стоматологическим направлениям», — говорится в заявлении.

Клинический протокол представляет собой свод методически обоснованных рекомендаций, предназначенных для оказания врачам помощи при принятии решений в конкретных клинических ситуациях. Такие протоколы обновляются не реже одного раза в пять лет, а в отдельных случаях — каждые три года.

Разработка протоколов осуществляется в соответствии с «Правилами составления клинических протоколов в Азербайджанской Республике», утвержденными приказом Минздрава №160 от 24 ноября 2008 года. Их обновление и создание новых документов производится на основе «Правил обновления клинических протоколов», утвержденных приказом №60 от 2021 года.

Ответственным за разработку протоколов является Центр общественного здравоохранения и реформ, согласно распоряжению Минздрава №173-S от 26 октября 2007 года. В период с 2008-го по 2015 год Центром был подготовлен 91 клинический протокол, из которых 66 обновлены, 5 являются новыми разработками.

Утверждение клинических протоколов осуществляется Научно-медицинским советом Минздрава. После утверждения документы размещаются на сайте Центра и распространяются среди медицинских учреждений в электронной форме.