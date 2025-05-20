Погода на среду: В Баку усилится ветер

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на среду, 21 мая.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Юго-западный ветер днём сменится северо-западным, временами усиливающимся.

Температура воздуха составит ночью 16–18° тепла, днём 20–24° тепла. Атмосферное давление повысится с 757 до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75%, днём - 50–60%.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, однако начиная с дневных часов местами пройдут кратковременные дожди с грозами. В отдельных районах возможны ливневые дожди с градом, а в высокогорных зонах - мокрый снег. Также ожидается туман. Умеренный западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 15–19° тепла, днём - 25–30° тепла. В горах ночью будет 6-11° тепла, днём - 15–20° тепла.