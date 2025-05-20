Бакинский «глотатель ложек» оказался пациентом психиатрической клиники - ВИДЕО

Житель Баку проглотил девять ложек, находясь на лечении в психиатрической больнице.

Как передает 1news.az, житель Баку Матлаб Бадалов, проходивший лечение в психиатрической больнице, проглотил девять столовых ложек. Инцидент произошел непосредственно в медицинском учреждении, где мужчина находился на стационарном лечении.

«По словам самого пациента и персонала психиатрической больницы, инцидент произошел во время ужина. Заметив отсутствие ложек на кухне, персонал заподозрил неладное. Причиной подозрения послужило то, что пациент и ранее совершал подобные действия», - сообщил врач, проводивший операцию Матлабу Бадалову.

В настоящее время состояние пациента уточняется.