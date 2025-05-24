В Актау установят мемориал на месте катастрофы самолета AZAL - ВИДЕО

В Актау установят мемориал на месте катастрофы самолета AZAL.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на казахстанские СМИ, в Актау по инициативе местных жителей будет создана мемориальная площадка в память о погибших в авиакатастрофе.

В социальных сетях распространяется видео, на котором видно, что на территории уже установлены лавочки, ограждение и высажены цветы.

По словам автора видео, эта инициатива дает людям возможность прийти и почтить память погибших. Он назвал установку мемориала "правильным и человечным поступком".

"Все сделано по личной инициативе жителей города — в знак памяти о погибших в трагедии", — цитируют чиновников казахстанские СМИ.