В Актау установят мемориал на месте катастрофы самолета AZAL - ВИДЕО
В Актау установят мемориал на месте катастрофы самолета AZAL.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на казахстанские СМИ, в Актау по инициативе местных жителей будет создана мемориальная площадка в память о погибших в авиакатастрофе.
В социальных сетях распространяется видео, на котором видно, что на территории уже установлены лавочки, ограждение и высажены цветы.
По словам автора видео, эта инициатива дает людям возможность прийти и почтить память погибших. Он назвал установку мемориала "правильным и человечным поступком".
"Все сделано по личной инициативе жителей города — в знак памяти о погибших в трагедии", — цитируют чиновников казахстанские СМИ.
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