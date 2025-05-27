Тяжелое ДТП в Лянкяране, водители госпитализированы - ФОТО

В Лянкяране произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, ДТП зафиксировано на трассе Лянкяран-Борадигях-Масаллы, на территории села Сепаради Лянкяранского района. Легковой автомобиль марки Volkswagen Passat столкнулся с автомобилем марки Opel. В результате аварии Opel потерял управление и врезался в дерево.

Оба водителя получили травмы и были госпитализированы в Центральную районную больницу Лянкярана. По