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WhatsApp прекращает поддержку миллионов iPhone и Android с 1 июня

First News Media16:00 - Сегодня
WhatsApp прекращает поддержку миллионов iPhone и Android с 1 июня

С 1 июня 2025 года WhatsApp прекращает поддержку ряда устаревших смартфонов, включая популярные модели iPhone и устройства на базе Android.

Об этом сообщает портал 9to5Mac со ссылкой на компанию.

Начиная с 1 июня WhatsApp перестанет работать на устройствах под управлением iOS 15.1 и Android 5.1 и более старых версий. В случае Android это решение повлияет на сотни моделей, тогда как среди смартфонов Apple поддержки лишатся iPhone 5s, iPhone 6 и iPhone 6 Plus.

Как отмечает 9to5Mac, некоторые издания также упоминают iPhone 6s, 6s Plus и SE первого поколения, однако эти модели поддерживают обновление до iOS 15.8.4. Если она установлена, мессенджер продолжит работать.

Хотя перечисленные смартфоны давно утратили статус актуальных, ими по-прежнему продолжают пользоваться миллионы людей по всему миру.

Владельцам старых устройств рекомендуют обновить операционную систему, если это возможно. В случае если важно продолжать пользоваться мессенджером, но обновление невозможно, следует сменить гаджет на более актуальный.

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