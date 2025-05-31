В Британии запретят одноразовые вейпы

В Великобритании запретят продажу одноразовых вейпов.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства королевства.

«С завтрашнего дня (воскресенья, 1 июня) одноразовые вейпы будут запрещены на полках всех магазинов благодаря правительственной акции по ограничению продаж и поставок», — говорится в сообщении.

В министерстве пояснили, что решение о запрете было принято в целях борьбы с распространением вейпов среди школьников, а также для минимизации ущерба, который электронные сигареты наносят окружающей среде. За продажу таких устройств могут грозить штраф в размере 200 фунтов стерлингов и конфискация продукции.

Источник: Gazeta.ru