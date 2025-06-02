«Nar» стал партнером просветительской кампании по защите прав детей - ФОТО

Оператор «Nar» известный своими доступными услугами, стал партнёром просветительской кампании, организованной Общественным объединением «Региональное развитие» (РДО) по случаю Международного дня защиты детей, поддержав инициативу по защите прав детей и повышению их правовой осведомлённости.

В рамках проекта для детей были организованы образовательные воркшопы, тренинги по правовой грамотности, интерактивные конкурсы и развлекательные мероприятия. Основной целью этих активностей стало ознакомление детей с их правами и поощрение их участия в общественной жизни. Дети, проявившие активность в конкурсах, примут участие в симуляции законодательного процесса в Милли Меджлисе в конце текущего года и получат статус «послов прав ребёнка». На следующем этапе проекта планируется запуск мобильного приложения «Узнай свои права» до конца года, которое предоставит детям правовую информацию и поддержку. Также пройдут просветительские мероприятия в 14 регионах страны.

Выступая на церемонии открытия, директор департамента по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям «Nar» Хёкюма Керимова отметила:

«Мы в «Nar» придаём большое значение таким инициативам, которые помогают детям узнавать и защищать свои права, а также развивать их как активных членов общества. Мы с гордостью исполняем нашу социальную ответственность, создавая безопасную и равноправную среду для каждого ребёнка».

В рамках своей стратегии корпоративной социальной ответственности Nar на протяжении многих лет реализует последовательные проекты, направленные на обеспечение доступности образования, равных возможностей и поддержку уязвимых групп населения. Поддержав эту инициативу, компания в очередной раз внесла вклад в построение более устойчивого и справедливого будущего для детей.

В настоящее время «Nar» предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 6 лет «Nar» лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности потребителей (NPS). Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.

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